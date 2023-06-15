İmamoğlu'nun kurmayları: Ekrem Başkan, Muharrem İnce'nin yolunu seçmez

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından 'değişim' tartışmalarının başladığı CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üçüncü görüşmesinin 'olumlu geçtiği' belirtildi.

Diken'den Altan Sancar'a konuşan İmamoğlu'na yakın kaynaklar, İBB Başkanı'nın, "herhangi bir makam dillendirmediğini, formüller üzerinde çalışılmasının ve bunun için gerekli ortamın yaratılmasının önemini vurguladığını" aktardı.

Öte yandan İmamoğlu’nun bir konuda net olduğunu belirten kaynaklar, şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu’nun imza toplamak gibi bir niyeti yok. Delege süreci devam ediyor, burada elbette çalışma olacaktır. Ancak kendisinin Sayın Muharrem İnce’nin yolunu tercih etmeyeceğinden hepimiz eminiz. Bir biçimde bir yol bulunacağına inanıyor, Ekrem Başkan, İnce’nin yolunu seçmez. Partisinin içinde yol bulur, formüller çıkar ve uzlaşı olur.”