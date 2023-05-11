İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırı kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha serbest

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıda gözaltına alınan dört şüpheliden ikisi adli kontrol şartıyla, ikisi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

7 Mayıs'ta yaşanan saldırıya karışan şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili dört şüpheliyi daha tespit etti.

Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi adli kontrol şartıyla, ikisi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin olaya karışanların tespitine yönelik kayıt inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 22'si çıkarıldıkları hâkimlikçe adli kontrol şartıyla, ikisi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. (AA)