Bahçeli Erzurum'daki saldırı nedeniyle İmamoğlu'nu suçladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine yapılan taşlı saldırıyla ilgili İmamoğlu’nu suçladı.

Bahçeli, "Esnaf ziyareti bahanesiyle Erzurum’a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan, sonra Erzurum’a taşıdığı bölücü provokatörlerin taşkınlıklarıyla istenmeyen görüntülere neden olan malum belediye başkanı, Trabzon’un yüz karasıdır" dedi.

Partisinin Trabzon mitinginde konuşan Bahçeli, Erzurum’daki taşlı saldırıyı "İmamoğlu’nun provokasyonu" olarak nitelendirdi.

Bahçeli, "Erzurum’da çok tehlikeli bir provokasyon testi yapılmış ve nihayetinde aklı selim galip gelerek kaos provası ters tepmiştir. Erzurum’da kurulan dış bağlantılı tuzak dadaşların şuurlu tavırlarıyla bozulmuştur" diye konuştu.