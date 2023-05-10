Soylu'dan Erzurum'daki saldırıya ilişkin açıklama: 'İki HDP-PKK'lının konuşmaları var'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin yine İmamoğlu'nu hedef aldı.

"Erzurum'da da provokasyonu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. O makama da yakışmamaktadır. Ve dolandırıcılık ortaya koyuyor, insanları provoke ediyor, Erzurumlulara hakaret ediyor, 'Siz sözde milliyetçisiniz.' diyor, demediği laf yok" diyen Soylu, "Enteresan bir bilgi var, o bilgiyi teyit etmem lazım. İki HDP-PKK'lının konuşmaları var. Bu konuşmalar, hakimin verdiği kararla terörle ilgili önleme dinlemelerinde yapılan konuşmalar. Orada farklı şeyler söz konusu. Eğer ilk gelen bilgiler doğruysa Türkiye'nin gündeminde önemli yer alır" ifadesini kullandı.