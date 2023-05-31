İmamoğlu'nun avukatı Selvi'nin 'istinaf' iddiasını yalanladı

Yandaş Hürriyet’in yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan "İmamoğlu’na hapis cezası onandı mı" başlıklı yazısında, "Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş" iddiasında bulundu.

"Ne kadar doğru bilmem" diyen Selvi, yazısının devamında "Bunun üzerine 'Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar' diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar" diye yazdı.

İmamoğlu'nun avukatı yalanladı

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat ise Selvi'nin verdiği bilgiyi yalanladı. Konu hakkında Gerçek Gündem'e konuşan Polat, "Konu bizim bilgimiz dahilinde. Dosya işlem sırasında. UYAP'ta da herhangi bir şey yok. Yaptığımız görüşmede de bir gelişme olmadığı söylendi" dedi.