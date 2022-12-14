İmamoğlu'nun avukatı Polat: Hukuka aykırı bu karara karşı istinaf ve Yargıtay yolu açık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Ekrem İmamaoğlu'nun avukatı Kemal Polat, mahkemeden çıkan karar sonrası sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Polat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni mahçup etmenizi isterdim…" ifadelerini kullandı.
Polat ayrı bir paylaşımında 'Hukuka aykırı bu karara karşı istinaf ve Yargıtay yolu açık.' dedi.
Hukuka aykırı bu karara karşı istinaf ve Yargıtay yolu açık.— Kemal POLAT (@avkemalpolat) December 14, 2022