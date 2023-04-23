İmamoğlu'ndan TOGG talebi: 'Hepsinin 100 katı hava attırırım o arabaya'

TOGG otomobile dair konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim yazımız da talebimiz de onlarda var. Hemen TOGG almaya hazırım ama henüz bize bir cevap ulaşmadı" dedi.

Shiftdelete isimli Youtube kanalına konuk olan İmamoğlu,"TOGG'a biner misiniz?" sorusuna "Niye binmesin?" cevabını verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"TOGG'dan araba talebinde bulundum. Hem şahsen hem kurumsal olarak. İlk alımlardan 'şu kadar adet almalıyız' diye yazı da yazdım. Henüz bize cevap verilmedi.

Benim önerim; Kazakistan'a araba yollamaktansa, ya da Azerbaycan'a -tabii onlar da bizim kardeş ülkelerimiz ama- bizlere ihtiyaçlarımızı sağlasınlar. 100 tane araba almaya hazırız. Konuşalım, alalım. Taksiyi TOGG'la üretelim. İstanbul'da makam araçlarında vs. TOGG'a dönelim, biz hazırız. Bizim yazımız da talebimiz de onlarda var. Hemen TOGG almaya hazırım ama henüz bize bir cevap ulaşmadı.

Ki istanbul'un reklamının önüne bir bakanın sürdüğü araba, hava atayım biraz hepsinin 100 katı hava attırırım o arabaya ben. Ben hazırım yollasınlar hemen bir tane."