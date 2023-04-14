'Soylu, yolda karşılaştığı gençleri TOGG'la gezdirdi' haberindeki kişi AKP MKYK üyesi çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik 'Yolda karşılaştığı gençleri Togg'la gezdirdi' haberlerindeki videoda yer alan gençlerden birisinin AKP MKYK üyesi olduğu iddia edildi.

Soylu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Togg'u teslim aldığını duyurmuştu.

A Haber tarafından servis edilen videoya göre; Soylu'nun, yolda karşılaştığı bir grup genci aracına alarak gidecekleri yere kadar bıraktığı iddia edildi. Gençlerden biri kırmızı ışıkta duran Soylu'ya, "Kırmızı ışıkta duran bakan mı olur?" diye sordu. Soylu'nun cevabı ise "Biz normalde de duruyoruz" oldu.

Videoda yer alan Ayşe Şirin isimli kadının AKP MKYK üyesi olduğu iddia edildi.