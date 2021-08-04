İmamoğlu’ndan 'THK uçakları' açıklaması: Resmî başvuru sürecimizi bugün başlatıyoruz

Millet İttifakı'nın yönetimindeki 11 büyükşehirin belediye başkanı THK'nın yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını duyurmuşlardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Hava Kurumu uçaklarına ilişkin olarak, “Dün aldığımız karar gereği, mevcut uçaklarımızın tadilatı, tamiratı, bakımı, onarımı, hatta filonun genişletilmesi ve bu filodan hizmet alma noktasında belediyelerimizin talebi olduğunu dile getirdik. Resmi başvurumuzu da bugün hazırlayıp, sunuyoruz. 11 Büyükşehir Belediyesi’nin imzasıyla, görüşmeleri başlatmak adına, bugün süreci başlatıyoruz” açıklamasını yaptı.



