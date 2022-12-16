İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Ezberden savurmaya devam ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "YSK üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. İmamoğlu'nun avukatları istinafa başvuracak. İstinafın kararı onaması durumunda İmamoğlu'na siyasi yasak uygulanacak.

Cumhuriyet'in haberine göre Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamanın satırbaşları şöyle:

"Her akşam rüyalarına girdiğimi düşünüyorum. Ben bu hakimlerin çocuklarına da hizmet edeceğim

O gün ne kadar kararlıysam bugün o kadar kararlıyım. O gün ne kadar cesursam bugün daha da cesuru. Arkamızda kararlı bir milletin olduğunun farkındayım.

(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya) Çöpleri ilçe belediyelerinin bile topladığını bilmiyor. Hala okumamaya ezberden savurmaya devam ediyor.

AKP'li yöneticiler neden fikirlerini söylemiyorlar? Kesinleşmemiş bir karar var ne için bir yorum yapmıyorlar?"