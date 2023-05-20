İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: 'Çok özenli çalışmalar yürüteceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü ile kurum iştiraki Spor İstanbul işbirliğinde düzenlenen 'Engelliler Haftası Spor Şöleni'ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

"Ülkemizde 6 milyona yakın engelli bireyimiz yaşıyor" ifadesini kullanan İmamoğlu, "Ailelerle birlikte 20 milyonu buluyor. İşte biz bu değerli yurttaşlarımızın, kendi dertlerinin yanı sıra resmi kurumların çıkarttığı bir kısım sorunlarının da giderilmesinin şart olduğunu görüyoruz. Özellikle kurumsal zorlukların ve kurumsal farkındalığın eksikliklerini biz biliyoruz. İstanbul’da çok özenli ve özel çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için mesaj veren İmamoğlu, "Bu özenli ve özel çalışmaları, inşallah 28 Mayıs’tan sonra, sizlerin desteğiyle bütün Türkiye’ye hep birlikte kazandıracağız. Bugün burada sporun, dostluğun güzel bir rekabetin tadını çıkaracak olan tüm evlatlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ve onların ailelerine iyi eğlenceler diliyor, hepinizi yürekten kucaklıyorum" dedi.