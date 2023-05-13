İmamoğlu'ndan sandık güvenliği çağrısı: 'Sizlere çok önemli görevler düşüyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir paylaşım yaparak sandık güvenliği için çağrı yaptı.

Tüm yurttaşlara ve özellikle sandık başındakilere, tutanak tutanlara seslenen İmamoğlu, "Sizlere çok önemli görevler düşüyor. Hepinize çok minnettarız. Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar hepimiz görev yerlerimizi asla bırakmayacağız. Sağlıklı bilgi akışı ve seçim güvenliği için son ana kadar çalışacağız" dedi.

‘Yüzüncü yılında Cumhuriyetimize sahip çıkacağız’

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Değerli yol arkadaşlarım; yarın çok önemli bir seçim yapacağız. Yüzüncü yılında cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Hep birlikte birleşe birleşe kazanacağız. Sandık ya da bilgisayar başında, tutanak başında, okullarda, seçim koordinasyon merkezlerinde, meydanlar olan sizlere çok önemli görevler düşüyor. Hepinize çok minnettarız.

‘Türkiye’ye baharı getireceğiz’

Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar hepimiz görev yerlerimizi asla bırakmayacağız. Sağlıklı bilgi akışı ve seçim güvenliği için son ana kadar çalışacağız. Milletimizin iradesine hep birlikte sahip çıkacağız. Sizlere çok güveniyor, hepinizi çok seviyorum. Size söz, Türkiye'ye baharı getireceğiz, birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak."