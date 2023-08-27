İmamoğlu'ndan Sabancılara 'geçmiş olsun' ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tedavileri devam eden Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini ziyaret etti.

Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

AA'nın aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da Sabancı çiftini ziyaret için hastaneye geldi.