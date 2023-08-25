Bakan Koca'dan Sabancılara 'geçmiş olsun' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ali Sabancı'nın ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiğini belirten Koca, genel durumu iyi olan Vuslat Doğan Sabancı'nın da ambulans uçakla İstanbul'a sevkinin planlandığını duyurdu.

Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sn. Ali Sabancı, eşi Sn. Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.