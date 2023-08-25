Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza yaptı: Ağır yaralandılar

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı ailesinin üçüncü kuşak üyesi Ali Sabancı ile Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Doğan ailesinin üyesi Vuslat Doğan Sabancı tatil için gittikleri Yunanistan'da dün akşam kaza yaptı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli Malta bayraklı teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan çift Leros Hastanesi’ne kaldırıldı.

Entübe edilen Ali Sabancı’nın durumunun ağır olduğu, eşinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Zodyak botun camlarının kırıldığı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın yüzünün yara aldığı belirtildi. Bodrum’a getirilen Ali Sabancı’nın İstanbul’da özel bir hastaneye nakledildiği Vuslat Doğan Sabancı’nın da bugün yine aynı hastaneye nakledileceği öğrenildi.