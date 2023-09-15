İmamoğlu’ndan Özel’in adaylığına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını tebrik ederek başarılar diledi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Kongresi'nde yarışmak üzere Genel Başkanlık için adaylığını ilan etti. Özel, konuşmasında "CHP'deki değişim ülkedeki değişim için ön koşuldur. Çağrımız tüm üyelerimize tüm seçmenlerimizedir. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir" ifadelerini kullandı.