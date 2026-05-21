İmamoğlu'ndan mutlak butlan açıklaması: 'Sadece CHP'ye değil Türkiye'ye darbe'
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 21.05.2026 , 21:55
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’ye mutlak butlan kararı sonrası açıklaması, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adli sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kararın yok hükmünde olduğunu belirten İmamoğlu, bunun sadece CHP’ye değil Türkiye’ye bir darbe olduğunu belirtti.
Yapılanın "Anayasal düzeni yok etmek" olduğunu kaydeden İmamoğlu “Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır” ifadesini kullandı.
İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:
Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız.
Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir.
Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır.”
