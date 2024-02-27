İmamoğlu'ndan MÜSİAD'a ziyaret: 'İş birliğini umuyorum daha güçlü bir seviyeye taşırız'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, patron örgütlenmesi olan Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve dernek üyelerini ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretinde CHP Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ayşegül Ovalıoğlu eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda geride kalan 5 yıllık süreçte yapılanlar ve seçimin kazanılması durumunda yapılması planlananlar hakkında konuşulduğu belirtildi.

'MÜSİAD'la iş birliğini umuyorum daha güçlü bir seviyeye taşırız'

Toplantının ardından Ekrem İmamoğlu ve MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında konuşan İmamoğlu, "Bugün MÜSİAD'ta bulunmaktan ötürü mutluyum. MÜSİAD, İstanbul'un ve Türkiye'nin önemli bir iş dünyası kuruluşu, yoğun çalışmalar olduğunu biliyorum. Tabii daha önce de gelme arzumuz olmuştu ama o zaman sağlıklı bir diyalog oluşturamamıştık. Sağ olsun Sayın Başkan hem sürece dönük nezaketiyle bizi de ziyaret etmesiyle beraber bu buluşmanın çok değerli olduğunu şu anda hissediyorum" dedi.

5 yıl içinde nasıl iş birlikleri olabilir noktasında fikir alışverişi yaptıklarını belirten İmamoğlu, "Zira inanıyoruz ki İstanbul bütün düşüncelerle, bütün kurum kuruluşlarla, bütün sektörlerle ya da paydaşlarla iş birliğini en yüksek noktaya taşıdığı takdirde çok daha başarılı olacaktır. Yoksa tek başına hiçbir kurum, hiçbir kişi, hiçbir oluşum çok fazla bilgiye sahip olduğunu iddia edemez. Biliyoruz ki MÜSİAD'ın içerisinde de çok zengin bir bilgi kaynağı ve tespitler var. Bu yöndeki iş birliğini umuyorum önümüzdeki süreçte daha güçlü bir seviyeye taşırız. Tekrar Sayın Başkan'a ve heyetine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'İş birliği yapmanın temelini atmış olduk'

İmamoğlu'nun ziyaretinden memnun olduklarını belirten MÜSİAD Başkanı Mahmut Asyalı ise, "Bugün, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Hanım kurumumuzu ziyaret ettiler. Bir nezaket ziyareti oldu. Sayın Başkanım daha önce hiç gelmemişti. Teşrifleriyle bize onur verdiler. Genelde İstanbul özelinde konuştuk. İstanbul'da, özellikle depreme hazırlık noktasında ve diğer konularda yapılacak çalışmaları istişare ettik. Biz de MÜSİAD olarak, kurum adına yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi verdik. İlerleyen zamanlarda da hem MÜSİAD hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak, birçok alanda hep beraber iş birliği yapmanın temelini de atmış olduk. Ben tekrar sayın başkana ve bütün heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.