İmamoğlu'ndan 'montaj video' mesajı: 'Operasyon başladı, kumpasın patronu belli'

Sosyal medya platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili haber paylaşan sayfalardaki değişim dikkat çekti.

İBB aleyhine yapılan paylaşımlar AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'la anlaşıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

Son olarak İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki mitinginde görevliler tarafından DEM Parti bayraklarının dağıtıldığı iddia eden İBB Haber'in yayınladığı görseldeki bayrağın montaj olduğu ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı bir açılış töreninde bu videolara değindi.

Aleyhindeki haberlerin bir kampanyanın parçası olduğunu belirten İmamoğlu, Murat Kurum’u işaret ederek şöyle konuştu:

"Çok eş zamanlı bir operasyon başladı. Yeni yeni filizlendirmeye çalışıyorlar. Operasyonun sahibini de belli ediyor. Ne zaman ki rakibim aday, hakkımda iftiralara başladı; aynı anda eş zamanlı sosyal medya üzerinden de aynı kampanya harekete geçti. Milyonlarca reklam vererek bu videoları herkesin görmesini istiyorlar. Siz bu videoları, bir önceki seçimden hatırlıyorsunuz. Bu kumpasın patronu, o zaman canlı yayında, milyonlarca vatandaşın gözüne bakıp ‘Ama montaj ama şu ama bu’ demişti. Sahibi çok belli. Kumpası yapanlara sesleniyorum. Öncelikle kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi bana da yapmayın. Yapmaya devam mı edeceksiniz, yine kaybedeceksiniz. Her babayiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Sizin o kumpaslarınız, iftira kampanyalarınız bende toz zerresi kadar leke bırakmaz. İşinize bakın."

''Kanal İstanbul gündemimizde yok' açıklamasına inanmayın'

AKP'nin Kanal İstanbul projesine değinen İmamoğlu, "Ağızlarına almasalar da Kanal İstanbul denen ihanet projesiyle beraber Silivri’ye, Çatalca’ya uzanan alanları kontrolsüz bir biçimde, dehşet bir sürece taşıma gayretinde olanlar var. Bu, İstanbul’un sonu demek olur. Onlara karşı çok uyanık olmak ve el birliğiyle karşı durmak mecburiyetindeyiz. Bunlar ‘Gündemimizde yok’ diyorlar. Sakın inanmayın. Bunlar, seçimden önce her kılığa girerler. Bunlar, her türlü renge bürünürler. Bunlar, asıl niyetlerini gizlemeye çalışan insanlar ama ilk fırsatta harekete geçirecekler. Zaten ‘Yapmayacağız’ demiyorlar, diyemiyorlar" dedi.

İmamoğlu, 100 bin gence 15’er bin lira verilmesi, tek asgari ücretle ve tek emekli maaşıyla geçinenlere pazar desteği, ekmek ve ulaşım desteği vaadinde bulundu. Evlilik desteğini 30 bin liraya çıkaracaklarını söyleyen İmamoğlu, "Bunu İstanbul genelinde, bu 5 yılda 100 bin çifte çıkaracağız. İhtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencisi gençlere yılda iki defa kıyafet kuponu desteği sağlayacağız" dedi.