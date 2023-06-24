İmamoğlu'ndan Millet İttifakı'nı eleştiren Akşener’e tebrik

'Değişim' mesajı ile öne çıkan İmamoğlu, CHP'nin ödünç vekil hamlesini 'pişmanlık' olarak niteleyen Akşener'i İYİP'teki yeni dönem başkanlığı için tebrik etti.

Haber Merkezi

Meral Akşener İYİP'in 3. Olağan Kurultayı’nda bin 127 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultaydaki konuşmasında “CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdırifadeleriyle tartışma yaratan Akşener, Millet İttifakı’na ise “Size hayatınızda başarılar” diyerek tepki gösterdi. 

Akşener’in yeni dönem başkanlığına CHP’de değişim taraftarı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tebrik geldi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda “İYİ Parti’nin 3. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Meral Akşener'i tebrik ediyorum dedi.

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