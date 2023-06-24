İBB'nin 4'üncü yıl etkinliğinde Kılıçdaroğlu’nun mesajı okunmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce '23 Haziran Demokrasi Şenliği' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte okunması talebiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği not okunmadı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği mesajda “Şu konuda eminim ki, milletimizin desteğiyle, hem yönettiğimiz il ve ilçe belediye sayısını koruyacak hem de yeni belediyeler kazanarak yerel yönetimlerde başarılarımızı perçinleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, orada bulunan tüm dostları yürekten selamlıyorum” ifadeleri yer alıyordu.