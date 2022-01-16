İmamoğlu'ndan 'metro' tepkisi: Bir imza eksik, neden?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yatırım planına alınmayan 300 metrobüs alımına ilişkin "Sorun yok, o alımları yaparız" dedi ve "Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" ifadesini kullandı.

İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosuna onay verilmemesine tepki gösteren İmamoğlu, Twitter hesabından "Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?" diye sordu.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!

Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?"