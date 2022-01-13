Bakanlık, İBB'nin ücretsiz suyundan vergi almaya başladı

İBB'nin "İnsani Su Kullanım Hakkı" kapsamında bir kısmını ücretsiz olarak kullandırdığı sudan, Hazine ve Maliye Bakanlığı için kesinti yapılmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019 yılında aldığı kararla, kentte hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpünü "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz verirken, söz konusu uygulamadan 1 Ocak 2022 itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi alınmaya başlandı. Ücretsiz suya vergi uygulaması, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) su faturalarına koyduğu uyarı notuyla ortaya çıktı.

İBB'nin 2019 yılında yürürlüğe aldığı "İnsani Su Hakkı" uygulaması Sayıştay'ın 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda mevzuata aykırı bulunduğu gerekçesiyle durdurulmuş, ardından İBB Meclisi'nin aldığı yeni bir kararla tekrar yürürlüğe girmişti.

'Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılmaktadır'

Her 2,5 metreküp suya karşılık 0,5 metreküp suyu ücretsiz veren İBB'nin bu uygulaması bu kez de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na takıldı.

Karar'da yer alan habere göre İSKİ'nin hazırladığı su faturalarında yer alan notta, "Sayın Abonemiz; Vergi Denetim Başkanlığı'nın inceleme raporu gereği; önceki dönemlerde Bakım Bedeli ve İnsani Su Hakkı uygulaması nedeni ile eksik tahakkuk eden 20,02 TL KDV farkı ödenecek tutara yansıtılmıştır. Tahakkuk eden bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık tarafından sudan vergi alınması sosyal medyada yurttaşların tepkisini çekerken, vergi alındığına dair notun da yer aldığı bir fatura paylaşıldı.