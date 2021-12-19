İmamoğlu'ndan 'kur artışı' tepkisi: 'Merkezi yönetimden talep ediyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından bir açıklama yaparak kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine yansıyan 15,2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ettiklerini belirtti.

İmamoğlu "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.