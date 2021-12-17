İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'ye geldi.
İmamoğlu, bir esnafın, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna yanıt
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna, 'Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek' şeklinde yanıt verdi.
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'ye geldi.
İmamoğlu, bir esnafın, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: