İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a: Hadi oradan, iftiracı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da yurttaşlarla buluştu. Konuşması sırasında sık sık kendisini hedef alan söylemlerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu, "Milletine terörist diyenden bu ülkeye hayır gelmez" dedi.

"Sen kimsin de milli bilincimi ölçeceksin. Sen kimsin de vatan sevdamı ölçeceksin. Sen kimsin de benim millete olan tutkumu ölçeceksin" ifadelerini kullanan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sen kimsin de benim vatana, bayrağa, millete, Atatürk’e olan sevgimi ölçeceksin. Hadi oradan!"

İmamoğlu, özetle şöyle konuştu:

"Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bana, Cumhurbaşkanı adayımıza ‘terörist’ diyor. O kadar üzücü, o kadar acı ki. Ben birkaç şey hatırlatacağım. Çocukluktan beri birkaç kural öğrendik; yalan konuşmayacaksın, iftira atmayacaksın. Bunlar inancımızda da en büyük günahlar. Yalan konuşmayacaksın. Milletin gözüne baka baka yalan konuşmayacaksın. Milletine 'terörist' diyenden bu ülkeye hayır gelmez. Bir oy için milletine 'terörist' diyen, seçim için yalan konuşandan, iftira atandan bu millete hayır gelmez. Üzücü olan, buna aldanan insanlar var. Onların kalbini köreltiyor. Milleti birbirine düşürüyor.

'Millet senin bu iftiralarına aldanmadı aldanmaz'

Sen kimsin de milli bilincimi ölçeceksin. Sen kimsin de vatan sevdamı ölçeceksin. Sen kimsin de benim millete olan tutkumu ölçeceksin. Sen kimsin de benim vatana, bayrağa, millete, Atatürk’e olan sevgimi ölçeceksin. Hadi oradan! Bu milletin geçmişiyle, Atatürk ile sıkıntısı olanla benim işim olmaz. Seçime bir gün kala kırmızı bültenle aranan insanı devletin televizyonuna çıkarıp bildiri okutacaksın, bana terörist diyeceksin. Hadi oradan iftiracı seni. Millet senin bu iftiralarına aldanmadı aldanmaz. Bir oy için sen her şeyi yaparsın. Millet sana da senin gibi düşünenlere de dersini verecek.

Bir havalimanının hesabını veremediğin için gündemi değiştiriyorsun. Bunlar gider ayak İstanbul Havalimanı’nı da satarsa şaşırmayın. Hem de yabancılara satarlar. Kulağımıza bir şeyler geliyor. Gider ayak onu da yaparlar."