İmamoğlu'ndan İYİP ve Akşener açıklaması: 'Hiç üstüme alınmadım, tekrar görüşmek mümkün'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in büyükşehirlerde ulaşım hizmetlerinin başarılı olmadığına yönelik açıklamasına ilişkin "Hiç üstüme alınmadım" dedi.

İmamoğlu İstanbul için İYİP'le yerel seçimlerde bir ittifakın da halen olası olduğunu ima etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesiniyse "doğal" diye niteledi ve görüşmede İnce'nin adaylığı konusunun geçmediğini söyledi.

Muharrem İnce ile görüşme: 'İzmir'in adı bile geçmedi'

İmamoğlu, İnce ile görüşmesinin sorulması üzerine "Görüş alışverişinde bulunduk. Olağanüstü bir şeymiş gibi algılanmasına üzüldüm. Ben İBB Başkanıyım. Bu ve benzeri görüşmeleri hep Genel Başkanımla da istişare ederek yürütürüz. İnce ile görüşmemiz doğal, bundan sonraki görüşmelerimiz de mümkün" dedi.

"Görüşmede İzmir büyükşehir belediye başkan adaylığı konusu konuşuldu mu?" sorusu üzerine İmamoğlu "Hiç öyle bir konu geçmedi, İzmir'in adı bile geçmedi görüşmemizde" yanıtı verdi.

Akşener açıklaması: 'Hiç üstüme alınmadım'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in “Özellikle büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil” sözleri ve İYİP'in CHP ile yerel seçimlerde işbirliğini reddetmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan İmamoğlu şunları söyledi:

"Ben İstanbul ismi duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba? İstanbul ismi var mıydı, ben bilmiyorum, ben üstüme alınmadım. Niye böyle okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç ama hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le İstanbul'un çok önemli metro, tramvay hatlarını birlikte açtık, inşallah yine açarız. Hiç üstüme alınmadım. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum."

'GİK kararına saygı duyarız ama tekrar görüşmek mümkün'

Akşener'le ve İYİP'in temsilcileriyle görüşmeler için "akşamdan sabaha kesilmez" diyen İmamoğlu "Genel İdare Kurulu tabii ki önemli bir kuruldur, partinin karar alma mekanizmasıdır, bu karara elbette hepimiz saygı duyarız ama toplumsal tabandaki sesleri duymak ve bu seslerin teşkilatlara olan yansımasını da hissederek eğer bir vazife varsa tekrar görüşmek de mümkündür" dedi.

Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok yerinde bu tür görüşmelerin sürdüğünü söyleyen İmamoğlu "Siyasetin bu anlamdaki gerçek sayfasını hiçbirimiz ihmal edemeyiz. Bugün bunu soruyorsunuz, belki beş altı gün sonra bambaşka tersi bir soruyu da sorabilirsiniz" dedi. İmamoğlu 2019'daki "İstanbul ittifakını büyütme ve ileriye taşıma konusunda kararlı olduğunu" söyledi.

İBB Başkanlığı için aday adaylığını duyuran Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'yla ilgili soruya ise İmamoğlu "Daha gerçek sorulara cevap verelim" diye yanıt verdi.