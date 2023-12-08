İYİP'ten il ve ilçe başkanlıklarına 'ittifak' yasağı

İYİP Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği talimatta, isim vermeden Zafer Partisi'nin "ittifak" davetine kapıları kapatırken, il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği talimatta, "ittifak" görüşmelerini yasakladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİP'e yaptığı yerel seçimlerde ittifak çağrısını bir süredir yineliyordu. İYİP'in CHP ile iş birliği yapmama kararının ardından çağrısını bir kez daha yineleyen Özdağ, son olarak İYİP cevap beklediklerini söylemişti.

Halk TV'nin haberine göre; Akşener, Ümit Özdağ'ın çağrısına cevap vermezken, İYİP Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği talimatla "ittifak" görüşmelerini yasaklayarak, gelen tekliflerin teşkilat koordinatörlerine bildirilmesini istedi.

Kavuncu'nun Zafer Partisi'nin ismi kullanmadan teşkilatlara gönderdiği talimat şöyle:

"Sayın Başkanlarımız;

-Özellikle bugün ve önümüzdeki bir kaç günlük süre zarfında bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarından seçim ittifakı konusunda görüşme istişare vb. başlıklar altında manipülasyon ve provokasyon maksatlı bir araya gelme tekliflerinin geldiği/geleceği anlaşılmaktadır.

-Parti disiplinimizi korumak ve manipülasyona ve bilgi kirliliğine yol açmamak adına; bu tekliflerin açık ve net bir şekilde reddedilmesi ve tartışmaya bile mahal verilmemesi büyük önem taşımaktadır.

-Bu sebeple il ve ilçe başkanlıklarımıza gelen bu tekliflerin reddedilmesiyle birlikte ilgili teşkilat koordinatörümüze de durumun aktarılması önemle rica olunur."