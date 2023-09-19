İmamoğlu’ndan ittifak açıklaması: ‘Zemin oluşacaktır, Akşener de dahil’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Yakası'ndaki 6 ilçede atıksu, yağmur suyu ve dere ıslahı çalışmalarının temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak sisteminden vazgeçtiklerine yönelik açıklamaları da İmamoğlu'na soruldu.



İBB Başkanı, İYİP ile ittifak sorusuna şöyle yanıt verdi:



“Bu liderler seviyesinde olan münazaralara buradan söz söylemeyi doğru bulmuyorum. 2019 yılında büyük bir İstanbul ittifakı ile tarihi bir zafere ulaşmıştık. Demokrasiye yapılmak istenen ağır darbeleri ortadan kaldırdı, önemli bir ittifak süreciydi. Ben İstanbul ittifakının kurulabileceğine inanıyorum. Bu konuşmalar ifade edilecektir ama günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır, Akşener de dahil”



Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz." demişti.