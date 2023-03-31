İmamoğlu'ndan İnce'ye: Başkasının ekmeğine yağ sürer

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 591'inci yılı kapsamında Edirne’de düzenlenen etkinlikte konuştu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye göndermede bulunan İmamoğlu, birlik çağrısını yineledi.

Ekrem İmamoğlu konuşmasında, “Bu ittifakın dışında demokrasi için, ülkedeki haksızlığın, hukuksuzluğun sona ermesi için destek olan diğer siyasi görüşler, partiler de vardır. Birleşmek zorundayız. Ben bu birliğin dışında kalacağım, kendi gücümü göstereceğim’ diyen hata yapar. Başkasının ekmeğine yağ sürer. O başkası demokrasiyi istemeyendir. Biz demokrasiyi istiyoruz. Biz milletin ittifakını istiyoruz. Onun için birleşmemizi büyütelim. Birliğin gücünü büyütelim” ifadelerini kullandı.

'Geç olur...'

İsim vermeden İnce'ye seslenen İmamoğlu, şunları söyledi: "Farklı yollarda yürüyorsak yani gerçekten demokrasi diyorsak gerçekten bugünün iktidara gitmesi gerekir diyorsak Türkiye'nin düştüğü sıkıntıların her birisinde hemfikirsek ortada bir gerçek var. Millet İttifakı ya burada birleşirsiniz ya da birleşmediğiniz takdirde o hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde her şey geç olur. O bakımdan bu birliğin gücüne bu birlikteliğin gücüne elbette ki herkesi davet ediyoruz. Bu davet illa bu ittifakın resmi statüsünün içine eklenmekle de olmayabilir." (ANKA)