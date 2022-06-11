İmamoğlu'ndan iktidarın konser iptallerine tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li yetkililer tarafından konserlerin yasaklanmasına tepki gösterdi. Müze Gazhane’de düzenlenen “FestZ” nin açılışında konuşan İmamoğlu, "Öyle festival iptal etmekmiş, sanatçıya yasak koymakmış; geç, geç kardeşim geç onları.” dedi. İmamoğlu, ülkeyi yönetenlerin, her gün televizyonlara çıkıp neler yaptıklarını anlattıklarını ve bu durumun 20 yıldır devam ettiğini söyledi.

İmamoğlu, “İyi, güzel; peki ne değişti? Mesela son 20 yılda, yurt dışında yaşamak isteyen gençlerin sayısı azaldı mı, arttı mı? Mesela son 20 yılda, ülkede eğitimin kalitesi yükseldi mi? Son 20 yılda üniversitelerimizin seviyesi dünya üniversiteleri arasında yükseldi mi? Son 20 yılda, gençlerimizin dünyadaki akranlarıyla daha iyi rekabet etmesi için hangi imkanları sağladın” dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu, bir yönetici için korkunç bir şey. Ben de ülkeyi yönetenler kadar televizyonlara çıkamasam da fırsatını bulursam, 3 yılda İstanbul’da neler yaptığımızı uzun uzun anlatabilirim. Ama ben, sadece yapılanlarla değil, daha çok sonuçla da ilgiliyim. Eğer son 3 yılda, İstanbullu gençlerde ‘Bu ülkede yaşanmaz’ duygusu biraz olsun azalmadıysa, kendimi yeterince başarılı görmem. Evet; pandemiydi, ekonomik krizdi, iktidarın engellemeleriydi… İstanbul’da daha fazlasını yapmamızı engelleyen çok şey oldu. Hâlâ da var. Ama şartlar ne olursa olsun, İstanbul’da yaşamanın tadını, keyfini, mutluluğunu artıracağız. Bizim en temel görevimiz bu. Mücadelemiz bunun için. Her şeyden önce, gençlerin neden başka ülkelerde hayat kurmayı düşündüklerini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü gençlerini mutlu edemeyen bir ülkede, hiçbir şey yolunda gitmiyor demektir. Gençlerini mutlu edemeyen bir toplum, geleceğe güvenle bakamaz."

Ülkede temel ihtiyaçlarını karşılayamayan milyonlarca yurttaş olduğuna değinen İmamoğlu şunları kaydetti:

"Bu ülkede en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan milyonlar var. Biz, göreve geldiğimiz ilk günden beri, insanların daha iyi, daha kaliteli, daha renkli ve daha keyifli bir hayat yaşama arzularına değer veriyor ve onu sağlamak için çalışıyoruz. Eşitliği, adaleti, dayanışmayı hayatı güzelleştiren değerler olarak görüyor ve yaptığımız her işte bu değerleri gözetiyoruz. Üretmeyi, yaratmayı ve paylaşmayı destekleyen fiziki ve kültürel koşulları oluşturmayı çok önemsiyoruz. Merak etmeyin; beklediğiniz o değişim anı yaklaşıyor. Ülkedeki bütün zorluklara ve sıkıntılara rağmen, değişimle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni bir heyecanla adım atabiliriz. Gençlerin yenilikçiliğiyle ve özgürlüğe olan tutkusuyla; gençlerin aklı, mizahı ve cesaretiyle başarabileceğimiz çok şey var."