Sanatçılardan konser yasaklarına tepki: 'Kararlar tesadüf değil'

Son günlerde art arda gelen konser iptalleri ve yasaklarına çok sayıda isimden tepki geldi.

Şarkıcı Melek Mosso Isparta’daki konserinin iptal edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mosso’nun açıklaması şu şekilde:

"Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var.Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, VERMEYECEĞİZ…Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz."

'Kararlar tesadüf değil'

Sabahat Akkiraz, "Şarkıcı Melek Mosso’nun Isparta konseri 'Milli ve Manevi değerlere AYKIRI' diyen bir kaç kurumun baskısıyla belediye tarafından iptal edilmiş, yasaklanmış.Eskiden bu festivalde sahne alan birisi olarak kararı yanlış buluyorum. Müziği yasaklamaya bahane bunlar. Müzik susmaz. Susmayacak" ifadelerini kullandı.

Hayko Cepkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kararlar tesadüf değildir. Üst üste gelmesi rastlantı hiç değildir. Herhangi bir çözüm ve destek bulunmaması da ağır bir hüzün konusudur. Yalnızız. Boşuna 'şöyle çokuz' 'böyle boluz' yapmaya gerek yok" paylaşımını yaptı.

'Baştan aşağı sanata politik bir saldırı var'

Müzisyen Ozan Çoban da yasak kararlarına, "Yobaza karşı laikliği, şovenizme karşı kardeşliği savunmak zorundayız. Evet özgürce konser vermek için, evet hepimiz için ve evet bu da politik bir mücadele. Çünkü baştan aşağı politik bir saldırı var sanata, cevap da politik olmadıkça bir yere varılamıyor" diye tepki gösterdi.

'Dev bir bavulla bizi memleketin kapısına koymak mı istenen?'

Ceylan Ertem, Kürt sanatçı Mem Ararat’ın Bursa konserinin iptal edilmesinin ardından, "3 gün kala tüm hazırlıkların tamamlandığı, biletlerin tamamının tükendiği konsere iptal kararı. Dev bir bavulla bizi memleketin kapısına koymak mı istenen?" paylaşımını yaptı.

3 gün kala tüm hazırlıkların tamamlandığı, biletlerin tamamının tükendiği konsere iptal kararı



Dev bir bavulla bizi memleketin kapısına koymak mı istenen? https://t.co/BKqHHvYPRA — ceylan ertem (@ceylan_peace) May 26, 2022

'Keyfi yasaklardan artık bıktık'

Redd grubunun solisti Doğan Duru ise Twitter hesabından "müzik özgürdür" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Konser iptallerinden, keyfi yasaklardan artık bıktık, bu yobazlığa ve faşizme karşı tüm müzisyenlerin ve dinleyicilerin tepki göstermesi şart. bana dokunmuyor ucu diyen, düzenle hareket eden, bu konulara ses çıkartmayan, bu keyfi ve siyasi uygulamaların ortağıdır" dedi.

'Kadın sanatçıları sindiremezsiniz'

Nükhet Duru ise sosyal medya paylaşımında yasak kararlarına ilişkin şunları söyledi:

"Melek Mosso ahlaksızlığı tetikliyormuş, Aynur Doğan ‘uygun değil’miş, Ezgi Mola tecavüze tepki verdiği için suçluymuş, Melis Sezen’in sutyensiz elbisesi ‘suç’muş, Ece Seçkin kutlama için ‘Bayan’mış! Kadın sanatçıları sindiremezsiniz, coşkuyla seyircimizle kalmaya devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

Aynur Doğan, Niyazi Koyuncu, Apolas Lermi ve Melek Mosso’nun konserlerinin iptal edilmesinin ardından Kürt sanatçı Mem Ararat’ın da Bursa konseri iptal edilmişti. Ziz Müzik tarafından yapılan açıklamada Valiliğin konseri "kamu güvenliği" gerekçesiyle iptal ettiği söylenmişti.