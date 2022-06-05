İmamoğlu: İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un buğdayı İstanbul’un ekmeği olacak. İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" ifadesini kullandı.

İstanbul’un buğdayı İstanbul’un ekmeği olacak.🌾



İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz.



Detaylı bilgi ve başvuru;https://t.co/lMElOCYjMt pic.twitter.com/E28bbOvHRY — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 5, 2022

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını "ton başına 6 bin 500 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 500 lira" olarak açıkladı.