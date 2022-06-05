İmamoğlu: İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacağız

İBB Başkanı İmamoğlu 'İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz' dedi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un buğdayı İstanbul’un ekmeği olacak. İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını "ton başına 6 bin 500 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 500 lira" olarak açıkladı.

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