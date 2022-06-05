Erdoğan: Dünyada kim AK Parti’yi kötülüyorsa aslında Türkiye’yi hedef alıyor demektir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Kızılcahamam Kampı’nda yaptığı konuşmada "dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir" dedi.

Erdoğan konuşmasında TMO'nun buğday alım fiyatlarını açıkladı, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili detayları yarınki kabine toplantısı sonrasında açıklayacağını duyurdu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: