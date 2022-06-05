Erdoğan: Dünyada kim AK Parti’yi kötülüyorsa aslında Türkiye’yi hedef alıyor demektir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Kızılcahamam Kampı’nda yaptığı konuşmada "dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir" dedi.
Erdoğan konuşmasında TMO'nun buğday alım fiyatlarını açıkladı, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili detayları yarınki kabine toplantısı sonrasında açıklayacağını duyurdu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Ülkemizde maalesef şahsım, AK Parti, kadrolarımız ve politikalarımız hakkında söylenen her yalana inanmaya hazır bir kitle var. Bunların bir kısmı cehaletten, bir kısmı ihanetten sürekli fitne ateşini körüklemektedir. … Biz bunlarla mücadele ederken bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Emin olun bu sertliğin tek sebebi ülkemize ve milletimize karşı mesuliyetlerimizin gereğini yerine getirme kaygısıdır.
- Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir ki, dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir. Dünyada her kim AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı kötülüyorsa aslında Türkiye’yi hedef alıyor demektir.
- Ülke içindeki aparatların tek yaptıkları ellerine tutuşturulan senaryolardaki rollerini uygulamaktır. İşte bunun için diyoruz ki CHP’nin başındaki zat da, onun kurduğu masanın çevresine oturanlar da altına gizlenenler de birer kukladan ibarettir.
- Beklentilerimiz karşılanmadan NATO'nun genişlemesi konusunda tutum değişikliğine gitmeyeceğiz.
- İnsanlarımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları asla hafife almıyoruz. Hayat pahalılığı yükünü azaltmanın çarelerini arıyoruz.
- TÜİK'in Mayıs verileri enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir.
- Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık.
- Piyasaların fiyatlandırma alışkanlığını değiştirmesini sağlayarak, hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz.
- Dünyanın 2. Dünya Harbi sonrasında yaşadığı en büyük sarsıntıdan ülkemizi en az kayıpla çıkarmanın güçlüğünü biliyoruz.
- Seçimlere bir yıl kala böyle bir tabloyla karşı karşıya bulunmamız işimizi elbette biraz daha zorlaştırıyor olabilir. Bizim 20 yıllık tarihimizde hiçbir başarımız bizlere altın tepside sunulmadı.
- Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programlar hazırlıyoruz.
- (Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar) Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz.
- TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 500 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 500 lira ödeme yapacaktır.
- TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir.
- Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum.