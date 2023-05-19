İmamoğlu’ndan ikinci tur için İstanbul’a özel çalışma

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Ankara’da ardı ardına toplantılara katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a dönüşünde ‘1 milyon fark’ hedefiyle özel çalışma başlattı.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 14 Mayıs’taki ilk turun ardından Ankara’da cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla toplantılar düzenleyen İmamoğlu İstanbul’a dönmüştü.

İmamoğlu’nun toplantılarda ‘gerekli gördüğü adımları’ Kılıçdaroğlu’na ilettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu ilk tur ve ikinci tura ilişkin görüşlerini ve çalışmalarını aktardı. Ardından İstanbul’a dönerek ekibinin hazırladığı ve İstanbul’u mahallelere kadar inceleyen raporu ele aldı.

Raporda öne çıkan bilgilere göre ekibiyle bir çalışma stratejisi belirleyen İmamoğlu seçim gününe kadar saha çalışması yürütecek.

Raporda İstanbul’un her ilçesi mahalle mahalle ele alınıyor. Bu mahallelerde potansiyel oy sayıları tespit ediliyor. Bu tespitler ışığında İmamoğlu buralarda özel çalışma yürütecek. Katılımın rapordaki hedef orana doğru artması, katılanların da Kılıçdaroğlu’na oy vermesi hedeflenecek. Çalışmada pazar yerlerine ziyaretler önemli bir yer tutacak.

İmamoğlu’nun ikinci tur için hedefinin ‘en az 1 milyon fark’ olduğu da öğrenildi.