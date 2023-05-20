İmamoğlu'ndan 'ikinci tur' açıklaması: Umuyorum iyi bir uzlaşma olur

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Aydınlı Semt Pazarı’nı ziyaret etti. Pazar ziyareti öncesinde gazetecilerin cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ve Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile yapılan görüşmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu “Sayın Oğan ile Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor. Zafer Partisi’yle yapıyor. Benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir alan, saha. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur” dedi.

İmamoğlu, ikinci tura ilişkin “Kesinlikle seçime katılım yüksek olacak. Vatandaş ilk turun ne anlama geldiğini biliyor. İkinci turu da çok iyi idrak etmiş durumda. Ben ilk turla yarışacak seviyede katılım olacağını düşünüyorum. İnsanlarımıza bu işin iki turlu olduğunu anlatıyoruz. İkinci maça 0-0 başlıyoruz. İnşallah biz kazanacağız” değerlendirmesinde bulundu.