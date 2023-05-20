Sinan Oğan 'anlaşmaya vardı' iddiaları yalanladı: 'Kararımızı pazartesi açıklayacağız'

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur kararını pazartesi günü açıklayacağı öğrenildi.

Oğan, "şunu destekliyor", "bu ittifakla anlaştı" iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Söz konusu bilgileri gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından duyurdu. Altaylı, şunları kaydetti:

"Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. “İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız” dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor."