İmamoğlu'ndan 'hedefim' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık tartışmalarına ilişkin olarak Politikyol'dan Ali Haydar Fırat'ın sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına dair düşüncesi sorulan İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Şu konuyu hazır açmışken sağlam bir yere bağlansın isterim. Sayın Meral Akşener’in 30 Ağustos’ta bizimle beraber İstanbul’da zafer bayramımızı kutlaması büyük bir onur olmuştur. Kaldı ki biz genel başkanımızı da davet ettik. Kendisinin o gün Ankara programı vardı, orada kutlamalara katıldı.
Şunu da ifade edeyim, biz Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıyız ama diğer parti liderlerini de davet ediyoruz. O gün Sayın Meral Akşener katıldı. Bu bizim için büyük bir onurdur. Kendisinin yaptığı konuşmada, seçim döneminde bana yapılan haksızlığa referansla, Ekrem İmamoğlu’nun gösterdiği kararlılığı ifade edecek şekilde Fatih Sultan Mehmet’in o dönemdeki kararlılığıyla paralel tutmuş ve bize büyük bir onur gurur katacak bir şekilde bir benzetme yapmıştır.
Ama bunu alıp sayfalar dolusu yazmak, Ekrem İmamoğlu eşittir Fatih Sultan Mehmet demek hangi aklın sonucudur ben anlayamıyorum. Bu söyleneni anlamayan, söyleneni dinlemeyen aklı. O konuşmada benim kararlığımı, Fatih Sultan Mehmet’inkine benzetmesi alıp bir yerlere çekmenin, çarpmanın hiç bir anlamı yok. Bunu yazanlar çizenler ne yazık ki acz içindeler ve iyi niyetli olmadıklarını düşünüyorum.
Bu memleketin bir an önce bu kötü gidişten elbette kurtulması lazım ama erken seçimin karar vericileri belli. Erken seçim onların vereceği karara bağlı. Ama şunu net ifade edebilirim ki memleket değişim istemektedir. Yeni nesil, akılcı, memleketin bütün insanları içine bakan kapsayıcı bir sistem istemektedir. Sistemden rahatsızlığını dile getirmektedir. Memleketimizin insanı çok kalitelidir, iyi bir birikimi vardır. Hepsi kendilerinin de içine katıldığı demokratik bir ortam arzu etmektedir. Ekonominin düzelmesini arzu etmektedir. Yerlerde sürünen eğitim sisteminin düzelmesini arzu etmektedir. Bunun gibi birçok talepleri vardır ve bu talepleri karşılayacak olan yönetimin gelmesini mevcut sistemin gitmesini beklemektedir."
Adaylık sorusuna yanıt
İmamoğlu, "aday mısınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: