İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'O başlık 2019’un 31 Mart'ında atıldı'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısı'nda, yerel seçimlerle ilgili sarf ettiği “Başlık atıyorum yeniden İstanbul” sözlerine "Beş yıl geriden geliyor" şeklinde yanıt verdi.

"Zafer Toprak Kütüphanesi ve Cumhuriyet Tarihi Araştırma Merkezi"nin tanıtım toplantısına katılan İmamoğlu toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın “Unutmayın bugün başlık atıyorum Yeniden İstanbul” sözleriyle ilgili bir soru üzerine İmamoğlu "Beş yıl geriden geliyor. O, yeniden İstanbul, İstanbul'un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi başlığı 2019’un 31 Mart'ında atıldı. O yolculuk devam ediyor. Bizi izlemeye devam etsinler" dedi.