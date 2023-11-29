AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün partisinin Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada yerel seçimlere ilişkin "Gençler bugün bir başlık atıyorum, 'Yeniden İstanbul'" dedi.

"Cumhur İttifakı" olarak yerel seçimlerde yola devam edecekleri mesajını veren Erdoğan "MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna ise Erdoğan "Biraz sonra görüşeceğiz" yanıtını verdi.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder ve kardeşi Servet Ejder tutuklanmasının ardından AKP ile MHP arasındaki ittifakın akıbetine ilişkin soru işaretleri gündeme gelmişti.

Özgür Özel'i hedef aldı

Öte yandan Erdoğan bugünkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i opera sanatçısı Pervin Çakar'ın elini öpmesi üzerinden hedef aldı. "CHP'de genel başkanlık koltuğundaki şahıs değişti ama siyaset yapışı değişmedi" diyen Erdoğan "Bölücü terör örgütleriyle opera dinlemeyi marifet saydılar" ifadelerini kullandı.

CHP'nin gölge kabinesine ilişkin konuşan Erdoğan "Bize bakarak belki milletin gönlüne nasıl girileceğini, dürüst ve temiz siyasetin nasıl yapılacağını anlarlar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu adını tarihe şimdiden 'Gazze Kasabı' olarak yazdırmıştır.

- Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz. Dubai ziyaretimizde Gazze'yi ele alacak, Gazze halkı için neler yapabileceğimizi konuşacağız.

- Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği içinde 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. İkinci gemimiz bugün yola çıkıyor.

- Rehinelerin salınması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz.

- Yunanistan seyahatimizin ülkelerimizin arasında yeni bir sayfanın açılmasına vesile olmasını diliyorum.

- Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve inovasyon odaklı çalışan her girişimcimizin yanındayız. Merkez Bankamız bu amaçla geçen hafta önemli bir karar aldı. Avans kredisine yıllık 100 milyar limit tahsis edildi. 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit ayrılacak. Ayrıca ihracatçılarımız için reeskont kredi limitlerini 10 kat artırarak 3 milyar lira seviyesine çıkardık. Her iki kararın özel sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

- Merkez Bankası rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum.

- Yapı malzemeleri ve yapım işlerinde piyasa gerçekleri ile izah edilmeyecek fahiş fiyatlar söz konusu. Aynı malzeme aralarında 60-70 kilometre olan iki şehrimizde yüzde 30 farkla satılıyor. Açgözlülükten kaynaklanan bu vicdansızlığın üzerine gitmekte kararlıyız.

- Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025 sonuna kadar mevcut cezaların 10 kat daha ağır uygulanmasını sağlayacağız. Deprem konutlarını tamamlamak için bölgede çalışan firmalarımıza da her türlü desteği vereceğiz.

- Önümüzdeki aydan itibaren yapımı tamamlanan deprem konutlarının teslimine başlıyoruz. Yıl bitmeden 46 bin deprem konutu ve köy evini hak sahibi depremzedelerimize teslim etmeyi planlıyoruz.

- Emeklilerimizle ilgili son müjdemizi de paylaştık. 5 bin TL ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz.

- Bölücü örgüte sempatiyle bakanlarla opera dinlemeyi, kahvaltı yapmayı, seçim ittifakı kurmayı marifet saydılar. Şimdi de el etek öptükleri için onur duyduklarını söylüyorlar.

- İstanbul Sözleşmesi'ni dillerine dolayanların amacı toplumsal yapımızı çökertmektir. Sapkın ve sapık akımların en büyük destekçisi kesimlerin temel hedefi toplumsal yapımızı çökertmektir. LGBT. Çok açık net, bu sapkın sapık akımlar karşısında tek dik duran Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. Biz meydanı bunlara bırakmayacağız. Gençlerimizi ifsad etmelerine fırsat vermeyeceğiz.

- Gençlerimize 150 bin liralık evlilik kredisi imkanı sunacağız. Kredi kullanan gençlerimiz aynı zamanda 2 yıl boyunca aile danışmanlık hizmetinden de faydalanacak.

- Doğalgaz müjdemiz sonrası ilk ay doğalgaz faturasını devlet olarak biz ödemiştik. Nisandan beri mutfak ve su ısıtmaya karşılık gelen 25 metreküplük doğalgaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz.

- (Muhalefete) 28 Mayıs seçimlerindeki ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler, aynı tas aynı hamam.

- CHP'de genel başkanlık koltuğundaki şahıs değişti ama siyaset yapışı değişmedi.

- Gençler bugün bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul. Her zaman dediğim gibi bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz.

- Programımız işliyor; Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum."