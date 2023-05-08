İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Bunların utanmaları kalmamış'

Millet İttifakı'nın Adana'da düzenlediği mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Erzurum mitingindeki taşlı saldırıya ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan bugün Edirne'de düzenlenen mitingdeki konuşmasında "Kaybedeceklerini anladıkları için çamura yatmaya başladılar. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

'Onlara kalsa kendimize taş attırmışız'

İmamoğlu Adana'da Millet İttifakı'nın düzenlediği mitingdeki konuşmasında Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

"Dün talihsiz bir olay yaşadık. Bu olay 150-200 kişinin bir provokasyonla, tertipli yapılmış, azmettirilmiş kişinin bize yaptığı bir müdahaledir. Onlar o taşları bana değil milletimize attı, demokrasiye attı. 150-200 kişinin arka planı elbet ortaya çıkacak. Bize bütün teminatları vermiş olan valisi, emniyet müdürü, seçilmiş belediye başkanı kusurludur, suçludur. Bu olayın tozu bile Erzurumlu'nun üstüne konmaz" diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bir avuç insan kendini bu memleketin sahibi zanneden bir avuç insan, her şeyi ben bilirim, en akıllı benim diyen o bir kişi, tek kişilik akıl, tıpış tıpış evine gidecek. Onlar taş atsın, biz o güzel kalplerimizle bu seçimi 86 milyon için kazanacağız."

Erdoğan'ın "Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar" sözlerine atıfta bulunan İmamoğlu "Biz orayı provoke etmişiz. Onlara kalsa kendimize taş attırmışız. Nasıl gücümüz var ki kendimize taş attırırken Emniyet Müdürü'ne de Vali'ye de talimatı ben veriyorum. Bunların utanmaları bile kalmamış" dedi.