İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Ne sen ne uydurma yargı kararların İstanbul'u teslim alamayacak'

"Girdiğimiz yeni dönemin ilk günündeyiz. Bu ülkenin tarihine hepiniz saygı duyuyorsunuz. Bir kutuplaşmayla yüz yüze olmamıza rağmen barış içinde yaşayabileceğimize hep birlikte inanıyoruz. Umutsuzlukla yüz yüze olmamıza rağmen bu topraklardan umut fışkırabileceğine inanıyoruz. Birtakım bölen siyasete rağmen daha güçlü birlik oluşturmanın mümkün olabileceğine inanıyorsunuz.