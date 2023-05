İmamoğlu: Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan seçim sonuçları sonrası ilk kez konuştu.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı yardımcılığına da aday olan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; 'Değişmeyen tek şey değişimdir'" mesajını paylaştı. İmamoğlu, "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamazsınız" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"Türkiye'nin şimdi ve hızlıca normalleşmeye gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin. Sevgili gençler umutsuzluğa kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin.

Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık, birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayan değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim. Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız."