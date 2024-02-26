İmamoğlu'ndan Erdoğan'a doğum günü tebriki: 'Erbakan'a ‘Yaş 70, işi bitmiş’ demişti'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün 70 yaşına girdiğini belirterek zamanında Necmettin Erbakan için kullandığı sözleri hatırlattı.

CHP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras ile birlikte bugün İstanbul Arnavutköy'de Cumhuriyet Meydanı’nda halk buluşması düzenleyen İmamoğlu, Erdoğan için "Rahmetli Necmettin Erbakan’a yapmadığını bırakmadı. Ben buna da değineceğim. Niye? Bugüne dair özel bir durum var" dedi.

İmamoğlu "Ne demişti onu siyasete kazandıran kişiye, ‘Yaş 70, işi bitmiş’ demişti. Bugün kendisi 70 yaşına girdi. Ben öyle bir şey demeyeceğim. Doğum gününü tebrik ederim. ‘Allah sağlık versin, uzun ömür versin’ derim. Başka bir şey demem ama vatandaşı tehdit etmeyi bırakacaksın" diye konuştu.

'Beni engellediğini itiraf ediyor'

Erdoğan'ın milleti oyla tehdit ettiğini kaydeden İmamoğlu " 'İstanbul’da bize oy vermediniz, ben onu engelledim’ diyor bugün. Engellediğini de itiraf ediyor. Diyor ki, ‘Murat Kurum gelirse işlerde aksama olmayacak’ diyor. Açıkça beni engellediğini itiraf ediyor. Allah aşkına, televizyonlara çıkıp başkanları diyordu ya ‘Engelleme yok.’ Bak, Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor engellediğini. Bakalım bundan sonra ne yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Erbakan ile ilgili sözleri yeniden gündeme geldi

Bugün 70 yaşına giren Erdoğan, 15 Mart 1999 tarihinde Star gazetesine verdiği röportajda Necmettin Erbakan'a yönelik şunları söylemişti:

"Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkumiyetimin ardından yeni bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide, 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapamayacak... En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir."