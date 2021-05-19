İmamoğlu'ndan Erdoğan'a bayram çağrısı: Bu yanlış karardan geri dönün

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi çelenk koyma törenine katıldı.

İstanbul Valiliği’nin düzenlediği organizasyon öncesinde, resmi törenin, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. Maddesi”ne uygun olarak icra edildiği anonsu yapıldı.

Resmi törenin ardından İBB, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri anıta konuldu.

İmamoğlu, resmi tören öncesinde “genelge anonsu” yapılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, tepkisini, “Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar; yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp, gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip, beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz: Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Biz, karar verici yasama organına bu duyuruyu yapıyoruz. Bugünün Türkiye'sinde, bu kararı verecek olan Sayın Cumhurbaşkanı’na, yetkililere bunu duyuruyoruz” sözleriyle dile getirdi.