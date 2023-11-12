İmamoğlu'ndan 'ekremedit' hesabı açıklaması: Hiçbir bilgim ve ilgim yok

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı akşamı ikinci turda neden çekilmediğine ilişkin açıklamasında, "Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. ‘Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi" demişti.

Konuya ilişkin Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu hesap hakkında, "Anonim hesapmış. Hiçbir bilgim ve ilgim yok. Benim çevremde trol duramaz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Arkamdan hançerlendim' sözü de sorulan İmamoğlu, "Kazanmaya odaklı bir yol arkadaşıyım. Bahsettiği insanlar öyle insanlarsa, hançerlendiğini düşünüyorsa, onlardan birisi olabilir. Ben öyle biri değilim" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren İmamoğlu, "İBB'yi tekrar kazanacağız. İstanbul'da en az 25 ilçeyi kazanma konusunda kararlılığımız var" diye konuştu.