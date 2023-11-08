Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabı göndermesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kongresinde ikinci tura kalan oylama sırasında neden çekilmediğine dair gerekçesini Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e verdiği demeçte "Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. ‘Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi." sözleriyle açıklamıştı.

Kongre süresi boyunca Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu lehinde paylaşımlar yapan @ekremedit adlı hesabın Ekrem İmamoğlu'na bağlı troller tarafından yönetildiği iddia edilmiş ve bu sayfadan yapılan paylaşımlardan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda geri çekilmekten vazgeçtiği ifade edilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu yapılan paylaşımın ardından "O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı." demişti

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı ve "Bu ne tatlı edit böyle" ifadesine yer verdiği paylaşımı @ekremedit hesabına yaptığı yoruma atfen Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen bir mesaj olarak yorumlandı.