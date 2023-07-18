İmamoğlu'ndan 'değişim' yanıtı: 'Bu konuya girmeyeceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bakırköy Yatırımları Programı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un deprem hazırlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bu hızla biz İstanbul'u 70, 80 sene dönüştüremeyiz. Depremin ne zaman olmadığını bilmediğimiz bir ortamda, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşmesine de değinen İmamoğlu, "Birçok konuda verimli bir sohbet yaptık Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Özhaseki ile... Bazı prensip kararlar aldık, işbirliğimizi en üst seviyede geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda bir deprem konseyi, deprem kurulu tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim" ifadelerini kullandı.

Değişim konusuna girmedi

Açıklamalarının ardından bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından bir değişim çağrısı yapmıştınız ve ardından internet sitesi açtınız" demesi üzerine İmamoğlu, "Teşekkür ederim, bu konuya girmeyeceğiz" yanıtını verdi.

'Çok geçmeden değerlendiririz'

Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak istenen İmamoğlu, görüşleri sorulması üzerine, "Hukuka dair söylenecek çok şey var. Belki hem şehrimizi, hem ülkemizi, hem siyasi ortamımızı değerlendirecek konuşmaları çok geçmeden belki birkaç hafta içinde sizlerle oturur değerlendiririz" cevabını verdi.