İmamoğlu'ndan 'değişim' açıklaması: 'Konuşmaya devam edeceğim'

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' çağrılarına ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben 90 gündür partimin yöneticileriyle konuşuyorum, konuşmaya devam edeceğim. Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorunda, millet bana onun için oy veriyor, ben öyle inanıyorum" dedi.

Eşi Dilek İmamoğlu ile Dersim'e giden İmamoğlu, şehirde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kışla Meydanı'nda konuşan İmamoğlu, kentteki ziyaretlerine yarın da devam edeceğini belirterek "İnanın İstanbul'da görev yapmamızın bir önemi yok, gözümüz kulağımız bu vatanın her yerinde. Buradaki sıkıntıyı da dinliyoruz, doğayla ilgili problemi de dinliyoruz, buradaki insanlarımızın ibadethanelerinde yaşadığı problemleri de dinliyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

'Konuşmaya devam edeceğim'

2024 yerel seçimleri nedeniyle önlerinde büyük bir sınav olduğunu dile getiren İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ni kaybettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Tarihi bir seçimdi ve kazanmalıydık. Neleri eksik yaptık düşünmek zorundayız, konuşmak zorundayız. Bunları düzeltmeden önümüze bakamayız. Bakın ben 90 gündür partinin içindeki muhatapların dışında kimseyle partimi konuşmadım. Ben 90 gündür partimin yöneticileriyle konuşuyorum, konuşmaya devam edeceğim. Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorunda, millet bana onun için oy veriyor, ben öyle inanıyorum."

'Çözümleri bulma gayretinde sonsuz bir nefer olacağım'

İmamoğlu, herkesin huzurunda doğruları konuşmaya devam edeceğini ifade ederel şunları kaydetti:

"Çözümleri bulma gayretinde sonsuz bir nefer olacağım. Çünkü biz kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka beş yılını bizden alıp götürüyor. Biz artık kaybedemeyiz ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. O bakımdan önümüze daha güçlü bakan ama hatalarından ders çıkartan halk ile dertleşen, hesap veren ve her zaman halkın denetimine tabi olan siyasiler ve kurumlar olmaya söz veriyorum."