İmamoğlu: Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da İBB tarafından 2022 Eylül'ünde temeli atılan Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi inşaatını gezdi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada gelecek hafta Hacıbektaş'a gideceğini duyuran İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili gelen bir soruya ise, "Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık zevkle Genel Başkanımızla gelir, gezerdik. Genel Başkanımızın doğum yeri Nazımiye'ye de uğrayacağım. Orada da çok değerli bir konuk evi bitirmiştik. Oradan sevgilerimizi, saygılarımızı Genel Başkanımızla paylaşacağız" yanıtını verdi.

"Biz sahadan hiç çıkmadık, her daim sahadayız" diyen İmamoğlu, sözlerini, "14 yıldır sahada olmadığım saniye yok. Vatandaşın arasında olmazsam huzursuz olurum. İnsanlardan beslenirsiniz, doğruları onlardan görürsünüz, eleştirileri onlardan alırsınız, dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez" diyerek tamamladı.